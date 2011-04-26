ПЖД получила 4,1 млн. грн. чистой прибыли

ГП «Приднепровская железная дорога» в первом квартале 2011 года получило 4 млн. 105 тыс. грн. чистой прибыли против 6 млн. 975 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход ПЖД за указанный период составил 2 млрд. 400 млн. 553 тыс. грн. против 2 млрд. 064 млн. 229 тыс. грн. годом ранее.

Как сообщал УНИАН, ПЖД за январь-март 2011 года перевезла 27,511 млн. тонн грузов, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» – одна из крупнейших железных дорог в Украине. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа – Азия.