Киевский электровагоноремонтный завод увеличил прибыль в 18 раз

ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (Киев) в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 17,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,747 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. завод увеличил чистый доход на 90,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 31,812 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 90,1% – до 38,175 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Киевский электровагоноремонтный завод увеличил чистую прибыль в 11,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 15,295 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (Киев) производит капитальный ремонт электропоездов постоянного и переменного тока, ремонт тяговых электрических двигателей и вспомогательных электрических машин, новое формирование колесных пар, ремонт колесных пар и др.

100% акций ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." принадлежат государству.