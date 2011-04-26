Гайворонский тепловозоремонтный завод сократил прибыль на 10,7%

ОАО "Гайворонский тепловозоремонтный завод" (г. Гайворон, Кировоградская обл.) в январе-марте сократило чистую прибыль на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 92 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте завод увеличил чистый доход в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 5,386 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 2,3 раза – до 5,880 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году завод увеличил чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с 2009 годом – до 0,386 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Гайворонский тепловозоремонтный завод" (г. Гайворон, Кировоградская обл.) занимается ремонтом тепловозов ТУ2, 4, 7, ТГМ-23 и колесных пар к ним, ремонтом дизельных двигателей Д6 и Д12, изготовлением запасных частей к тепловозам 2ТЭ10 в/и, ТЭП60, ТУ2, 4, 7 и ЭПС, изготовлением зубчатых колес.

95,76% акций ОАО "Гайворонский тепловозоремонтный завод" принадлежат государству.