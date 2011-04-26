Львовский локомотиворемонтный завод получил 3,3 млн. грн. прибыли

ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (Львов) завершило январь-март 2011 года с чистой прибылью 3,260 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистая прибыль предприятия составила 18 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. завод увеличил чистый доход на 97,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 58,355 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручка) от реализации на 97,3% – до 69,952 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год Львовский локомотиворемонтный завод завершил с чистой прибылью 4,325 млн. грн., тогда как в 2009 году чистая прибыль предприятия составила 63 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (Львов) специализируется на ремонте электровозов постоянного тока ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11 и электровозов переменного тока ВЛ60, ВЛ80.

100% акций ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.