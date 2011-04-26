Запорожский электровозоремонтный завод увеличил прибыль в 7,7 раза

ОАО «Запорожский электровозоремонтный завод» (Запорожье) в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 7,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 108 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. завод увеличил чистый доход в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 68,637 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 2,3 раза – до 82,364 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году завод увеличил чистую прибыль в 3 раза по сравнению с 2009 годом – до 1,078 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский электровозоремонтный завод» специализируется на ремонте электровозов ЧС7, ЧС2, ЧС4, ЧС8, ВЛ80Т, ВЛ80К, ВЛ82М, электрических машин, электроаппаратов, колесных пар и тяговых двигателей. Предприятие изготавливает до 80% запасных узлов и деталей собственного производства, а также комплектующих для капитально-обновительного ремонта электровозов ЧС4.

100% акций ОАО «Запорожский электровозоремонтный завод» принадлежат «Укрзализныце».