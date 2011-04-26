"Югозападдорстрой" в 2010 году сократил чистый убыток на 56%

ОАО "Югозападдорстрой" в 2010 году сократило чистый убыток на 56%, или на 27,359 млн. грн., по сравнению с 2009 годом - до 21,493 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход предприятия от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2010 году увеличился в 2 раза, или на 173,603 млн. грн., по сравнению с 2009 годом - до 336,516 млн. грн.

Валовой доход увеличился в 2 раза, или на 205,966 млн. грн., - до 408,332 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году "Югозападдорстрой" сократил чистый убыток на 33,8%, или на 24,932 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 48,852 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Югозападдорстрой" - предприятие по строительству и реконструкции автомобильных путей, образовано на базе треста "Винницяшляхбуд" в 1993 году путем превращения в акционерное общество.

В состав "Югозападдорстрой" входят 5 дорожно-строительных управлений, база материально-технического снабжения, торгово-производственное управление и Иллинецкий спецкарьер по заготовке каменных материалов. 75% объема строительных работ "Югозападдорстрой" выполняет за подотрядом "Укравтодора".

95% акций "Югозападдорстрой" принадлежат предприятиям, которые входят в строительный холдинг - компанию "Золотые ворота" (Киев).