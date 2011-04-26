Изюмский тепловозоремонтный завод получил 4,7 млн. грн. прибыли

ОАО “Изюмский тепловозоремонтный завод” (г. Изюм, Харьковская обл.) завершило январь-март с чистой прибылью 4,719 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток завода составлял 2,942 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте Изюмский тепловозоремонтный завод сократил чистый доход на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 1,058 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 7,8% – до 1,270 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Изюмский тепловозоремонтный завод увеличил чистый убыток на 13,9% по сравнению с 2009 годом - до 5,904 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Изюмский тепловозоремонтный завод” (г. Изюм, Харьковская обл.) занимается ремонтом тепловозов и колесных пар к ним, изготовлением запасных частей к тепловозам и др.

100% акций ОАО “Изюмский тепловозоремонтный завод” принадлежат государству и находятся в управлении Министерства инфраструктуры.