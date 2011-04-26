Прокуратура Кировограда опротестовала подорожание проезда в маршрутках

Прокурор Кировограда опротестовал решение городского исполнительного комитета от 7 апреля о повышении стоимости проезда в общественном маршрутном транспорте.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Новый тариф в размере 2 грн. вступил в силу с 25 апреля. Прокуратура настаивает, что решение исполкома является незаконным и подлежит отмене, поскольку речь идет о нарушении Конституции Украины, а также законов «О местном самоуправлении», «Об Антимонопольном комитете Украины», «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» и постановлений Кабинета министров «Об утверждении Порядка проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользовании».

В 10-дневный срок Кировоградский исполком должен рассмотреть протест прокурора. До этого времени в областном центре будет действовать старый тариф на проезд в сумме 1,5 грн.

Прокуратура обещает проверять каждый факт незаконного требования водителями маршруток повышенной платы.

Как сообщал УНИАН, горисполком Кировограда, кроме увеличения стоимости проезда в маршрутках, повысил тариф на пользование транспортом общего режима с 1 грн. до 1,5 грн. Тариф на проезд до поселка Новый, что территориально является частью Кировограда, повышен с 1,5 грн. до 2,5 грн.

Раньше перевозчики требовали внедрить в областном центре почасовый тариф: с 6.00 до 20.00 - 2 грн., после 20.00 – 2,5 грн. Свои требования они мотивировали существенным подорожанием горюче-смазочных материалов и запасных транспортных частей с 2009 года, когда в городе в последний раз повышался тариф на проезд в маршрутках.