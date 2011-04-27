В этом году в Хмельницкой области будет отремонтировано 200 коммунальных дорог. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА.

“Состояние наших дорог - неудовлетворительное, и этого никто не скрывает. Область может влиять на ремонт дорожного полотна единственным путем, если перевыполнит доходную часть бюджета. Сейчас на содержание государственных дорог регион получил 16 млн. грн. Еще 44 млн. грн поступило из Госбюджета на ремонт коммунальных дорог. В ближайшее время ожидаем транш на 22 млн. грн”, - сказал он.

Отдельной строкой из областного бюджета на ямочный ремонт выделено 4,6 млн. грн.

По словам губернатора, главный распорядитель средств - облавтодор - не должен остаться наблюдателем, а активно участвовать в содержании дорожного полотна.

“В прошлом году дорожная отрасль края недофинансировалась. Часть дорог от Волочиска к Летичеву (трасса М 12) вышла из строя”, - сказал В. ЯДУХА.

Чиновник добавил, что при ремонте дорог берется расчет, чтобы на километр уходило не меньше среднеукраинского уровня. “В прошлом году эта цифра составляла 3,9 тыс. грн. Поэтому планируем в этом году затратить на 1 км вдвое больше денег”, - отметил глава ОГА.