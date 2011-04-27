Приостановка коммерческой эксплуатации самолетов Ан-148 не требуется – ОАК

Москва. Расследование крушения Ан-148 в марте в Белгородской области РФ показало, что приостановка коммерческой эксплуатации этих самолетов не требуется.

Об этом УНИАН сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации России.

«Факторов, влияющих на безопасность полетов самолетов Ан-148, находящихся в коммерческой эксплуатации, Комиссией по расследованию авиапроисшествия выявлено не было. Тем самым приостановки коммерческой эксплуатации самолетов Ан-148 не требуется», - говориться в сообщении ОАК.

По данным комиссии Министерства промышленности и торговли РФ, которое вело расследование катастрофы самолета Ан-148 производства воронежского авиазавода, его причиной стало превышение скорости при отработке режима экстренного снижения.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области РФ упал самолет Ан-148, проходивший летные испытания. В результате падения самолета погибли 6 человек – четверо россиян и два летчика из Мьянмы. При этом за штурвалом находился пилот из Мьянмы.

Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.