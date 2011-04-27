Акционеры МАУ полностью рассчитались за приобретенные у ФГИУ акции - Рябченко

Все три компании, выкупившие у государства пакеты акций ЧАО "Авиакомпания МАУ", перечислили Фонду государственного имущества Украины полагающиеся средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

«Все акционеры перечислили необходимые суммы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в феврале ФГИУ подписал с учредителями ЧАО "Авиакомпания МАУ" договоры купли-продажи 61,58% госпакета акций авиакомпании за 287 млн. 229 тыс. грн.

В соответствии с подписанными договорами, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH приобрело дополнительно 36,09% акций ЧАО "МАУ", UIA Holding GmbH - 15,91%, Capital Investment Project - 9,58%.

Покупатели обязались полностью оплатить акции в течение 60 дней.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).

МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.