Стахановский ВСЗ сократил прибыль на 24,7%

ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (СВЗ, Луганская обл.), одно из ведущих вагоностроительных предприятий Украины, в январе-марте т.г. сократило чистую прибыль на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 59,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что выручка от реализации продукции вагоностроения в январе-марте т.г. составила 978,2 млн. грн., что на 60% превышает показатели за аналогичный период 2010 года.

Также в сообщении отмечено, что в І квартале Стахановский вагоностроительный завод увеличил активы до 2 млрд. 661 млн. 444 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте т.г. Стахановский вагоностроительный завод увеличил производство грузовых вагонов на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1 988 штук.

В текущем году Стахановский вагоностроительный завод планирует увеличить производство грузовых вагонов на 21,1% по сравнению с 2010 годом – до 9 тыс. штук.

Справка УНИАН. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» является одним из лидеров машиностроения Украины, специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.

В 2010 году Стахановский вагоностроительный завод увеличил производство грузовых вагонов в 4,7 раза по сравнению с 2009 годом – до 7 434 штук.