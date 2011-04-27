Количество абонентов мобильной связи "Укртелекома" выросло на 7%

Количество абонентов мобильной связи компании "Укртелеком" в 1-м квартале 2011 года выросло почти на 7%, или на 42,9 тыс., и достигло 674 тыс. Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом доход "Укртелекома" от мобильной связи вырос в 2,2 раза по сравнению с 1-м кварталом 2010 года и составил 85,8 млн. грн.

Справка УНИАН. Чистый убыток "Укртелекома" в 1-м квартале 2011 года составил 200,23 млн. грн. (по итогам 2010 года чистый убыток компании составил почти 259 млн. грн.). Доход компании от услуг связи за 1-й квартал 2011 года составил 1,92 млрд. грн., чистый доход (без НДС и других сборов) - 1,63 млрд. грн.