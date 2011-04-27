Количество абонентов ЩПД в Интернет "Укртелекома" выросло на 4,8%

Количество абонентов широкополосного доступа в Интернет (ЩПД) компании "Укртелеком" в 1-м квартале 2011 года выросло на 4,8%, или на 55,2 тыс., и достигло 1,189 млн. чел. Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Отмечается, что "Укртелеком" продолжал в 1-м квартале т.г. развивать сеть ШПД, увеличив ее емкость почти на 19,5 тыс. портов, которые были введены в эксплуатацию в сельских населенных пунктах, где ранее услуги ШПД ранее предоставлялись.

Сообщается также, что в 1-м квартале т.г. темпы роста доходов "Укртелекома" от этого вида связи снизились до 13,6% по сравнению с 31,1% роста в первом квартале 2010 года, что связано с "жесткой конкуренцией на рынке компьютерной связи».

Справка УНИАН. Чистый убыток "Укртелекома" в 1-м квартале 2011 года составил 200,23 млн. грн. (по итогам 2010 года чистый убыток компании составил почти 259 млн. грн.). Доход компании от услуг связи за 1-й квартал 2011 года составил 1,92 млрд. грн., чистый доход (без НДС и других сборов) - 1,63 млрд. грн.