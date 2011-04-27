Деформация асфальта не влияет на покрытие Дарницкого моста - заказчики

Произошедшая деформация асфальтного покрытия на временных деформационных швах железнодорожно-автомобильного перехода через Днепр в Киеве не влияет на асфальтное покрытие моста.

Об этом УНИАН сообщили в Дирекции по строительству железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр.

«На сегодня все неудобства, связанные с деформацией асфальтного покрытия на деформационных швах, устранены», - говорится в пресс-релизе дирекции.

В дирекции пояснили, что в связи с длительным изготовлением (более 6 месяцев) постоянных деформационных швов в Германии, на мосту были установлены временные.

«Начиная с 10 мая, дирекция совместно с генеральными подрядчиками «Планета-мост», «Гидроинжбуд» приступит к замене временных деформационных швов на постоянные, конструкция которых исключит какую-либо деформацию покрытия. Постоянный деформационный шов обеспечит комфортный проезд в местах стыковки пролетов по всему мосту», - отметили в дирекции.

Как сообщалось в СМИ, из-за теплой погоды на Дарницком железнодорожно-автомобильном мосту начал вздуваться асфальт. На стыках моста появилось около десяти трещин.

Справка УНИАН. 31 марта 2011 года в Киеве было открыто автомобильное движение с правого на левый берег на железнодорожно-автомобильном переходе через Днепр. Общая длина автомобильного переезда составляет 2,23 тыс. м.

27 сентября 2010 года было открыто железнодорожное сообщение через Днепр по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.