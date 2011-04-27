Основные доходы "Укртелекома" получены от услуг городской телефонной связи

Основные доходы "Укртелекома" в 1-м квартале 2011 года получены от услуг местной городской фиксированной телефонной связи. Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Так, доходы от городской телефонной связи в 1-м квартале составили 717,5 млн. грн., их удельный вес в структуре доходов компании 37%.

Междугородная и международная телефонная связь принесла компании за отчетный период 632,8 млн. грн., ее удельный вес в структуре доходов составил 32,7%.

На третьей позиции в структуре доходов "Укртелекома" компьютерная связь, доходы от которой составили 365,6 млн. грн. (удельный вес - 18,9%).

Доходы от сельской связи в 1-м квартале т.г. составили 65,2 млн. грн., от проводного вещания – 46,4 млн. грн.; от мобильной связи – 85,8 млн. грн.

Справка УНИАН. Чистый убыток "Укртелекома" в 1-м квартале 2011 года составил 200,23 млн. грн. (по итогам 2010 года чистый убыток компании составил почти 259 млн. грн.). Доход компании от услуг связи за 1-й квартал 2011 года составил 1,92 млрд. грн., чистый доход (без НДС и других сборов) - 1,63 млрд. грн.