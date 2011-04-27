«Укрзализныця» ищет генерального партнера для внедрения мобильной связи 3G

«Укрзализныця» ищет генерального партнера для внедрения мобильной связи стандарта 3G на направлениях ускоренного движения Львов–Здолбунов–Шепетовка–Казатин–Киев–Полтава–Харьков и Полтава–Лозовая–Донецк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, сейчас на этих направлениях пассажиры поездов могут пользоваться мобильной связью стандарта 3G преимущественно в областных центрах. Однако руководство «Укрзализныци» поставило задачу, чтобы в ближайшее время современные средства связи, в том числе и высокоскоростной Интернет, стали доступными для пассажиров на всем пути следования поездов.

Ведомство намерено сотрудничать с оператором, имеющим лицензию на предоставление такой услуги и способным обеспечить высокое качество покрытия на направлении ускоренного движения к началу 2012 года. Как отмечают в «Укрзализныце», с этой целью четырем операторам мобильной связи Украины направлены запросы, однако пока ответ предоставил только один из них.

"К подготовке железнодорожной инфраструктуры к Евро-2012 мы подходим комплексно. Хотим, чтобы пассажиры имели высокий уровень сервиса и постоянно оставались на связи. Это влияет и на имидж страны, которая ориентируется на европейские стандарты. Внедрение современных высококачественных средств связи на направлениях скоростного движения – это лишь первый этап. В дальнейшем «Укрзализныця» заинтересована в оборудовании ими всех железнодорожных маршрутов", – отметил гендиректор ведомства Владимир КОЗАК. При этом он подчеркнул, что "Укрзализныця" готова содействовать оператору мобильной связи в обеспечении бесперебойного покрытия вдоль железных дорог.