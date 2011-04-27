Колесников инициирует создание ж/д кольца между Харьковом, Донецком и Днепропетровском

Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ инициирует объединение трех городов-миллионников Восточной Украины – Харькова, Донецка и Днепропетровска – в единое скоростное железнодорожное кольцо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, скоростной экспресс между городами-миллионниками возьмет на себя значительную часть пассажиров, которые сейчас предпочитают другие виды транспорта. При этом будет достигнуто существенное сокращение пути из одного города в другой, а также удастся разгрузить автомагистрали, которыми сейчас курсируют автобусы.

«Сейчас наша страна готовится к Евро-2012, однако и после проведения чемпионата инфраструктура страны должна развиваться. Железнодорожное кольцо как в городах, так и в пригородном сообщении – огромный толчок в решении транспортных проблем», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, все необходимые предпосылки для реализации этого проекта уже созданы. Согласно сообщению, запустить железнодорожное кольцо можно на базе уже существующих путей, следует только разграничить пассажирское и грузовое движение, а также осуществить электрификацию железнодорожного участка по всей эксплуатационной длине.

Относительно подвижного состава в сообщении отмечается, что «Укрзализныця» рассмотрит все предложения мировых лидеров по производству поездов для скоростного движения, в частности компаний Hyundai, Skoda, Siemens, при этом особая работа будет проводиться и с отечественными компаниями-производителями.

Планируется, что скорость движения пассажирских поездов по железнодорожному кольцу будет достигать 160-180 км/ч.

Как сообщал УНИАН, в марте 2011 года вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ представил проект наземного метро в столице.

Киевская городская электричка, полностью запустить которую планируется к Евро-2012, соединит левый и правый берега столицы железнодорожным кольцом и возьмет на себя значительный пассажиропоток по городу, став фактически еще одной линией метро.