Харьков в июне наладит прямое регулярное авиасообщение с Прагой

В июне 2011 года Харьков наладит прямое регулярное авиасообщение с Прагой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе группы DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, компания «Нью Системс АМ» (оператор Международного аэропорта «Харьков», который входит в группу DCH) достигла договоренностей с чешской компанией CSA (Czech Airlines) об открытии прямого авиасообщения между Харьковом и Прагой.

Регулярные авиарейсы между городами будут осуществляться с 3 июня 2010 года, билеты можно купить уже сегодня во всех системах бронирования авиабилетов, идет речь в сообщении.

«Рейсы будут выполнять воздушные суда типа «Боинг 737», которые входят в авиапарк компании CSA», - отметил генеральный директор компании «Нью Системс АМ» Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО.

Стороны обещают ответственно подойти к вопросам формирования тарифов с тем, чтобы цены на билеты были доступными для рядовых харьковчан.

По словам В.ВАСИЛЬЧЕНКО, благодаря новому рейсу Харьков будет связан авиарейсами CSA с городами Швеции, Италии, Испании, Германии, прибалтийских и скандинавских стран. Кроме того, в планах руководства харьковского аэропорта - постепенное увеличение числа населенных пунктов Европы, с которыми Харьков будет связан прямыми перелетами.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в направлении Западной Европы Харьков имеет прямое авиасообщение лишь с Веной. В настоящее время компания «Нью Системс АМ» завершает переговорный процесс с двумя наибольшими авиаперевозчиками Ближнего Востока об организации новых рейсов: с авиакомпанией Air Arabia - прямой рейс за маршрутом «Харьков - Шарджа» (15 км. от Дубаи) и Flydubai - прямой рейс за маршрутом «Харьков - Дубаи».

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из важнейших объектов столицы Слобожанщины, которые реконструируются в рамках подготовки к Евро-2012. 1 апреля 2008 г. компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта. Аэропорт реконструируется в формате частно-государственного партнерства за средства группы DCH (аэровокзальный комплекс) и госбюджета (аэродром).

Группа DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины, имеющая в своем распоряжении активы разной отраслевой принадлежности. Группа реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Общий объем инвестиций в программу составляет 251 млн. долл.