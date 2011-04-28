Совмин Крыма повысил тарифы на междугородние перевозки на 22%

Совет министров Крыма повысил предельные тарифы на междугородние пассажирские перевозки на 22,2%, или на 4 копейки, до 22 копеек за пассажирокилометр.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании крымского правительства 27 апреля.

Предыдущий тариф действовал с июня 2008 года и составлял 18 копеек за километр.

По словам вице-премьера Екатерины ЮРЧЕНКО, новый тариф равен среднему тарифу по Украине, а жители подорожания практически не ощутят. Она отметила, что если сейчас от Симферополя до Ялты можно доехать за 19 грн., то после вступления в силу новых тарифов стоимость проезда составит 23,84 грн.