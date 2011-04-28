Запорожский аэропорт в марте сократил грузоперевозки в 3,4 раза

Государственное предприятия «Международный аэропорт "Запорожье» в марте 2011 года сократило грузоперевозки в 3,4 раза, или на 23,4 тонны, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 9,6 тонн грузов.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Такое значительное сокращение грузопотока в руководстве ГП «Международный аэропорт Запорожье» объясняют тем, что на протяжении марта текущего года, как и в предыдущие месяцы, предприятие отправляло фактически только багаж.

«Как таковых грузов на протяжении марта 2011 года практически не отправлялось: 9,6 тонны набралось за счет багажа, который пассажиры везли с собой, а учитывая то, что пассажиропоток в марте 2011 года по сравнению с мартом 2010 года существенно сократился, сокращение грузопотока абсолютно закономерно», – пояснило руководство аэропорта.