Открыто прямое авиасообщение между Львовом и Прагой

Вчера во Львове было открыто прямое авиасообщение с Прагой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, этот рейс будет курсировать четыре разы в неделю.

«Поскольку в Европе есть три культурных столицы – Прага, Краков и Львов, мне очень приятно, что благодаря "Чешским авиалиниям" эти все три города теперь имеют качественное сообщение. С сегодняшнего дня можно планировать короткие туры для иностранцев из Восточной Азии и из-за океана, которые могут прилететь в Прагу, во Львов, посетить Краков», – отметил во время церемонии открытия городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

По словам мэра города, в прошлом году трафик через Львовский аэродром составлял приблизительно 500 тыс. пассажиров, в 90-х годах он был более 1 млн. пассажиров. "Поэтому, получая новый терминал 42 тыс. квадратных метров, получая новую полосу, которая дает возможность делать межконтинентальные рейсы, мы планируем дойти до того миллиона», – сказал А.САДОВЫЙ.