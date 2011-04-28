Милиция упорядочит работу такси в аэропорту «Борисполь»

Милиция намерена упорядочить работу такси в международном аэропорту «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в аэропорту будет установлен более жесткий режим для передвижения таксистов.

«Это ненормальное явление, когда в столице нашей страны идущих пассажиров хватают за руки и тащат в такси», - сказал А.МОГИЛЕВ.

По мнению министра, в аэропорту «Борисполь», как и в зарубежных аэропортах, должна быть организована официальная стоянка для автомобилей такси, куда будут подходить люди и уезжать.

Также А.МОГИЛЕВ отметил, что необходимо принимать меры по более тщательной охране багажа пассажиров в «Борисполе». По его словам, в аэропорту довольно часто воруют имущество граждан.

«Поэтому сейчас идет речь о том, чтобы сотрудников милиции ввести в те зоны, где перемещается багаж», - сказал А.МОГИЛЕВ.