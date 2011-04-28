Могилев подтверждает намерение милиции отменить доверенности на право вождения авто

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ подтверждает намерение милиции отменить доверенности на право вождения транспортными средствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на брифинге.

В частности, А.МОГИЛЕВ напомнил, что сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о ликвидации техосмотра автомобилей. Это практика, по которой необходимо идти с целью минимизации излишнего администрирования транспорта, сказал он.

Также министр отметил, что сейчас прорабатываются планы по отмене доверенности на право вождения автомобилем. Он напомнил, что плата за нотариальное подтверждение такой доверенности составляет примерно от 100 грн. «Это лишний платеж», - сказал А.МОГИЛЕВ.

При этом в качестве возможного негативного последствия такого решения он отметил, что существует риск, что машину могут угнать, и отсутствие доверенности на вождение усложнит для милиции возможность доказать факт угона транспортного средства.