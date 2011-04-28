В Одессе создают Единый реестр баз-стоянок плавсредств

Специалисты Управления морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской облгосадминистрации создают Единый реестр баз-стоянок плавсредств области с целью упорядочения деятельности прокатных пунктов и фукционирования стоянок маломерных судов на водных объектах в Одесской области.

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Управления Александр ИЛЬКО, отметив, что «введение Единого реестра баз-стоянок плавсредств позволит навести порядок в сфере аренды и проката маломерных судов, обеспечит их функционирование согласно современным нормативным требованиям».

В частности, специалистами внесены изменения в ранее утвержденные областным советом «Правила пользования маломерными судами на водных объектах в Одесской области», которыми предусмотрено изъятие раздела о рыболовецкой деятельности, исключен термин «временная база-стоянка» и другие пункты.

«Если на очередной сессии Одесского облсовета они будут приняты, - подчеркнул А.ИЛЬКО, - то владельцы маломерных судов, в том числе лодок и гидроциклов, смогут эксплуатировать свои плавсредства лишь при наличии лицензий, а предпринимателей, работающих без регистрации и противоправно сдающих в прокат плавсредства, мы поставим вне закона».

По его словам, «ужесточение требований к учредителям прокатных пунктов пласредств, владельцам маломерных судов и гидроциклов вызвано необходимостью упредить аварийные ситуации при эксплуатации катеров и скутеров, вследствие которых в период минувшего курортного сезона погибли трое отдыхающих из-за нарушений правил безопасности эксплуатации скутеров».

Как отметил начальник Управления, накануне открытия курортного сезона-2011 специалисты ОГА проинспектировали состояние стоянок катеров, лодок и водных скутеров, а также наличие у владельцев лицензий и разрешений на эксплуатацию этих плавсредств. Было обнаружено, что только у 12 из 300 предприятий, оказывающих услуги по прокату и аренде плавсредств имеются лицензии, отсутствуют также договорные отношения на аренду земельных участков. Оказалось, что многие арендаторы стоянок гидроциклов работают по документам 20-летней давности.

Кроме того, подчеркнул А.ИЛЬКО, «выяснилось, что около 80 процентов персонала 110 временных баз-стоянок и прокатных пунктов попросту не оформлены должным образом работниками этих предприятий, не имеют необходимых допусков и разрешений на выполняемую работу».