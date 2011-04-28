Воздушное сообщение между Киевом и Новосибирском восстановлено после двухлетнего перерыва

Москва. Сегодня аэропорт Новосибирск (Толмачёво) совместно с украинской авиакомпанией AeroSvit Ukrainian Airlines торжественно открыл рейс Киев – Новосибирск – Киев после двухлетнего перерыва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

«В 07:15 по местному времени в аэропорту Новосибирск (Толмачёво) приземлился Boeing737 авиакомпании AeroSvit Ukrainian Airlines, следовавший по маршруту Киев – Новосибирск. Рейс был выполнен впервые спустя два года после прекращения в 2008 году обслуживания данного сообщения российской авиакомпанией «Дальавиа», – говориться в сообщении.

С открытием рейса пассажиров поздравил генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачево» Александр БОРОДИН.

«Исторически сложилось, что Украина и Россия неразделимы, и возобновление прямого авиасообщения между Киевом и Новосибирском позволит еще больше сблизить наши страны. Тем более радует то, что впервые это направление будет обслуживать крупнейший авиаперевозчик Украины AeroSvit Ukrainian Airlines», – сказал он.

Загрузка рейсов в стартовый период освоения маршрута, по оценкам авиакомпании, составит 50-60%, а в летние месяцы превысит 70%, в том числе за счет роста транзитных пассажирских потоков. Результаты бронирования и продажи авиабилетов подтверждают значительный спрос на полеты в Новосибирск через Киев из региональных центров Украины и почти всех пунктов маршрутной сети авиакомпании в Европе и Северной Америке. Так, 28 апреля загрузка воздушного судна составила 84%.

«Благодаря тому, что новосибирское направление удачно интегрировано в глобальную сеть маршрутов «АэроСвита», пассажиры смогут летать не только в столицу Украины, но и в десятки других городов Европы, Северной Америки и Ближнего Востока», – сообщил исполнительный директор ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» Олег БЕРЕЖНОЙ.

Авиакомпания AeroSvitUkrainian Airlines будет выполнять рейсы Киев – Новосибирск – Киев с апреля с поэтапным повышением частоты полетов с 2 до 5 раз в неделю. Увеличение числа рейсов запланировано с 31 мая: к первоначальным дням полетов (четверг и воскресенье) в расписание будут добавлены рейсы во вторник, пятницу и субботу.

Летним расписанием предусмотрено удобное стыковочное время с рейсами в региональные административные центры Украины: Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Львов, Одессу, Севастополь, Симферополь и Харьков.

Через аэропорт Киева «Борисполь» Новосибирск также будет связан с пунктами международной маршрутной сети, такими как Гамбург, Дюссельдорф, Штутгарт, Лондон, Прагу, Карловы Вары, Ригу, Вильнюс, Стокгольм, Копенгаген, Калининград, Софию, Стамбул, Тбилиси, Тель-Авив, Нью-Йорк, Торонто и другие города.