На строительство автодорог в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Донецке выделят 2,4 млрд. грн.

На строительство автодорог в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Донецке к Евро-2012 в этом году дополнительно выделят 2,4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на пресс-конференции.

«Киев получит дополнительно 900 млн. грн. Днепропетровск, Харьков и Донецк – по 500 млн. грн.», – сказал он.

Кроме того, более 1,5 млрд. грн. будет направлено на другие коммунальные дороги в украинских городах. «В прошлом году коммунальные дороги получили 1,5 млрд. грн., в этом году они получат столько же плюс инфляция, то есть до 10% получат дополнительно», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, эти деньги будут направляться из госбюджета. Что касается средств от акциза на бензин, то, отметил вице-премьер, сегодня нет эффективного учета таких продаж.

«Не имеем четкого контроля за пистолетом, который направляется в бак», – сказал он, отметив, что к октябрю планируется отработать схему такого учета и презентовать ее.