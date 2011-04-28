ЮЗЖД изменила расписание движения пригородных поездов на майские праздники

На первомайские праздники в расписании движения поездов пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги произойдут изменения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, 1 и 2 мая э/п №6502 будет следовать по маршруту Новоград-Волынский – Коростень вместо Шепетовка – Коростень; э/п №6609 сообщением Киев – Яблунец вместо Киев – Коростень и э/п № 6626 сообщением Яблонец – Борщаговка-техническая вместо маршрута следования Коростень – Борщаговка-техническая.

Кроме того, 1 мая отменено курсирование электропоезда № 836 Коростень – Киев и дизель-поезда № 871 Коростень – Козятин, а 1, 2 и 3 мая отменен маршрут следования э/п 6434/6433 Коростень – Коростень-Подольский – Коростень.

В то же время, на 3 мая назначено дополнительное курсирование электропоезда повышенного комфорта № 836 Коростень – Киев и дизель-поезда повышенной комфортности № 871 Коростень – Казатин.

В пригородном сообщении 3 мая электропоезд № 6503 будет следовать по маршруту Коростень – Шепетовка вместо Коростень – Новоград-Волынский, а № 6609 будет следовать по маршруту Киев – Яблунец вместо Киев – Коростень, № 6626 – по маршруту Яблунец – Борщаговка-техническая вместо Коростень – Борщаговка-техническая.

Также есть изменения на 4 мая: э/п № 6502 будет следовать по маршруту Шепетовка – Коростень вместо Новоград-Волынский – Коростень.