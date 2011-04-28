«Богдан Моторс» выиграл тендер на закупку 10 троллейбусов для Полтавы

ПАО «АК «Богдан Моторс» выиграло тендер на закупку 10 троллейбусов для Полтавы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции городской председатель Полтавы Александр МАМАЙ.

"Тендер на продажу троллейбусов выиграла фирма «Богдан». У них у всех на средних дверях есть специальные приспособления для того, чтобы на инвалидных колясках можно было заехать в транспорт без проблем. Десять таких троллейбусов должны появиться в Полтаве уже к концу лета. Один такой троллейбус для Полтавы стоить 1,87 млн. грн., хотя его цена – 2 млн. 100 тыс. грн. Для нас сделали скидку 15%", – сказал мэр.

Он также сообщил, что 15 мая т.г. тендерный комитет объявит свое решение по поводу возможного банка, через который местная власть рассчитается за новые троллейбусы.

По словам А.МАМАЯ, новые троллейбусы будут ездить по кольцевому маршруту.

Справка УНИАН. ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» (ранее ОАО «Луцкий автомобильный завод») входить в состав корпорации «Богдан».

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время методом полномасштабного производства выпускаются легковые авто Lada и Hyundai.

Корпорация «Богдан» в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.