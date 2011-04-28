Новый генплан развития Дарницкого ж/д вокзала в Киеве будет готов в июне

«Укрзализныця» готовит новый генеральный план развития Дарницкого железнодорожного вокзала в Киеве, который будет готов в июне этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, «максимально нам нужно до 20% мощности этого вокзала».

«Нам не нужно столько квадратных метров – это дорого потраченные средства», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. При этом он отметил, что развивать два больших вокзала в Киеве было бы ошибкой.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого вокзального комплекса начато в 2004 году на основании распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 марта 2004 г. №192-р "О строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве". Распоряжением Кабмина от 19 сентября 2007 г. №758-р утверждено технико-экономическое обоснование строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве, которым определены очереди строительства.

В конце 2009 года сообщалось, что продолжение строительства пассажирского вокзала станции «Дарница» отложено из-за отсутствия финансирования.

Работы по пассажирскому вокзалу, с помощью которого планировалось разгрузить вокзал станции "Киев-Пассажирский", были приостановлены в ожидании инвестора. «Конкурсы для определения инвестора проводились неоднократно и даже практически были подписаны договоры на начало работ, однако из-за кризиса они были приостановлены», – отметил тогда начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

23 сентября 2010 года А.КРИВОПИШИН сказал, что для достройки Дарницкого вокзала необходимо около 100 млн. евро инвестиций.