Для привлечения западных компаний к эксплуатации автодорог используют налоговые льготы

Министерство инфраструктуры Украины инициирует предоставление налоговых льгот для привлечения западных компаний к эксплуатации автодорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на пресс-конференции.

«Я думаю, мы будем просить Минфин тем, кто занимается эксплуатацией, дать льготы по налогу на прибыль, чтобы привлечь сюда те компании, которые имеют опыт эксплуатации на Западе», – сказал он.

В то же время, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, за «Укравтодором» остается функция эксплуатации автомобильных дорог.

Вице-премьер отметил, что в связи с реформированием Госслужбы автодорог в Госагенство автодорог заказчиком строительства дорог будет выступать не «Укравтодор», а Министерство инфраструктуры.

«Тот же ГАК «Дороги Украины» сможет участвовать в тендере на равных», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, новые дороги, которые строятся, будут полностью освещены. «Новые дороги Украины будут все освещены, полностью. То есть то, что строиться новое, первой категории, оно будет освещено. Это, кстати, стоит всего лишь 1 млн. грн. за 1 км», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, отметив, что это снизит количество жертв на дорогах в 2,5 раза.

«На этих дорогах на соответствующих местных аукционах будут проданы места под кафе, рестораны, автомойки, автозаправки. Это импульс реальному малому бизнесу», – добавил министр инфраструктуры.