Городской голова Полтавы попросил мєров 73-х городов Европы подарить троллейбусы

08:40, 29 апреля 2011
Транспорт/Связь
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Городской голова Полтавы Александр МАМАЙ обратился к мэрам 73-х городов Европы с просьбой подарить городу троллейбусы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции.

По словам А.МАМАЯ, соответствующие письма с просьбой о помощи в увеличении троллейбусного парка Полтавы он решил направить своим европейским коллегам, позаимствовав подобный опыт у мэра Винницы.

«Я действовал по практике моего друга, городского головы Винницы Владимира ГРОЙСМАНА. Он попросил трамваи в Швеции, и им бесплатно предоставили более 70 шведских трамваев в хорошем состоянии. Дело в том, что требования в европейских странах к транспорту очень строгие. Они обновляют парк каждый год. И у них перестают использовать транспорт, который еще в надлежащем состоянии и может ездить в Украине 10-20 лет», - сказал А.МАМАЙ.

Он также отметил, что уже получил положительные ответы из некоторых стран.

«Пока троллейбусы Полтаве не дарят, но обещают при возможности это сделать», - отметил мэр.

По словам А.МАМАЯ, европейские страны могут передать городу от 10 до 20 троллейбусов.

Ранее А.МАМАЙ просил Таллинн подарить Полтаве хотя бы один троллейбус.

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