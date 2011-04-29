Евросоюз смягчил правила провоза жидкостей в самолетах

Европейский Союз вводит в действие смягченные правила провоза жидкостей на борту самолетов.

Как передает РИА «Новости», отныне в ручной клади можно будет провезти жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли на территории аэропортов стран, не входящих в ЕС, а также купленные на борту самолетов, принадлежащих авиакомпаниям третьих стран.

Ранее каждый летящий в страну Евросоюза пассажир мог взять на борт лишь жидкости, приобретенные в магазине сети Duty Free в одной из стран ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Сингапуре, Малайзии, Хорватии, Канаде и США, где уровень контроля соответствует требованиям Евросоюза.

Согласно новым правилам, все жидкости в обязательном порядке должны быть упакованы в прозрачные пакеты и соответствующим образом опечатаны. Пассажирам необходимо будет сохранять торговые чеки.

Кроме того, по новым правилам, транзитные пассажиры, совершающие пересадку в любой стране ЕС, не будут проходить повторное сканирование. Это позволит сократить время, необходимое на стыковку рейсов, и сделать транзитные перелеты более комфортными.