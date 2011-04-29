14 июня состоится собрание акционеров "Укртелекома"

Правления компании "Укртелеком" приняло решение о проведении 14 июня общего собрание акционеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи.

Согласно сообщению, в повестку дня собрания входят следующие вопросы: утверждение отчетов ОАО за 2008, 2009, 2010 годы; определение основных направлений деятельности на 2011 год; отчет правления о работе за 2008, 2009, 2010 годы; отчет Наблюдательного совета о работе за 2008, 2009, 2010 годы; отчет и выводы Ревизионной комиссии за 2008, 2009, 2010 годы; утверждение баланса Общества за 2008, 2009, 2010 годы; распределение прибыли ОАО по итогам работы в 2008, 2009, 2010 годах; о покрытии убытков Общества; прекращение полномочий председателя и членов Наблюдательного совета; утверждение количественного состава Наблюдательного совета, избрание членов Наблюдательного совета, утверждение условий договоров (контрактов), которые будут заключаться с членами Наблюдательного совета, установление вознаграждения, избрания лица, уполномоченного на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета; прекращение полномочий председателя и членов Ревизионной комиссии; утверждение количественного состава РК и избрание членов комиссии; утверждение условий договоров, которые будут заключаться с членами Ревизионной комиссии, избрания лица, уполномоченного на подписание договоров с членами РК; прекращение полномочий председателя и членов правления, определение исполнительного органа, избрание председателя и членов исполнительного органа; принятие решения об изменении наименования Общества в соответствии с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах»; внесение изменений в Устав компании; предоставление полномочий председателю общих собраний на подписание Устава Общества в новой редакции и другие вопросы.

Напомним, Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

19 апреля т.г. управляющий партнер ЕРІС Питер ГОЛЬДШЕЙДЕР сообщил, что к концу мая планируется провести собрание акционеров «Укртелекома», на котором будут избраны Правление и Наблюдательный совет предприятия. После чего данными органами будет утвержден бизнес план, план развития «Укртелекома».

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек, абонентов мобильной связи – более 600 тыс. человек, доступа в Интернет – более 1 млн.