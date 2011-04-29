«Укрзализныця» будет заказывать грузовые вагоны нового поколения для замены изношенного парка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение было принято на техническом совете с участием специалистов железных дорог Украины, ученых и производителей «Укрзализныци», который состоялся 28 апреля этого года.

Как отметил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК, необходимо определить характеристики, которым должны соответствовать вагоны нового типа, и для их обслуживания технически подготовить депо.

"Мы должны дать сигнал производителям, машиностроителям о том, в каких именно вагонах нуждаются железные дороги Украине, каким параметрам они должны соответствовать: с каким сроком службы, колесными парами, нагрузкой на ось, типом и массой тележки, степенью защиты от повреждений, как повысить надежность деталей и т.д. Нам нужно в полной мере обеспечить потребности экономики в перевозках грузов, и для этого необходимо качественно обновить вагонный парк ", - отметил он.

Одним из требований для новых вагонов будет обеспечение межремонтных пробегов не менее 500 тыс. км и межремонтных сроков не менее 4 лет.

По словам директора ведомства, «Укрзализныця» будет настаивать, чтобы производство запчастей и готовой продукции было налажено именно в Украине. Также в нашей стране должна осуществляться и сертификация комплектующих, чтобы избежать демонополизации.

Как сообщил первый заместитель генерального директора Николай СЕРГИЕНКО, на сегодня инвентарный парк «Укрзализныци» составляет 119 тыс. 871 грузовой вагон, более 80% из которых исчерпали свой ресурс, для свыше 30 тыс. продлен срок службы.

При этом старые грузовые вагоны были спроектированы еще в 50-х годах прошлого века, из-за чего имеют неудовлетворительные технические и потребительские характеристики, поэтому к новым вагонам будут выдвигаться требования с учетом последних научных разработок и передового мирового опыта.

В частности, необходимо увеличить срок эксплуатации, скорость движения, повысить уровень безопасности перевозок и минимизировать сход вагонов с рельсов, а также ввести комплексное автоматизированное диагностирование состояния грузовых вагонов для уменьшения влияния человеческого фактора при осмотре вагонов.

В то же время, участники технического совета решили, что обновление парка грузовых вагонов будет осуществляться как за счет приобретения новой техники, так и путем модернизации и ремонта, в первую очередь, наиболее востребованных полувагонов. По оценкам специалистов, проведение модернизации с использованием износостойких элементов позволит увеличить межремонтный пробег вагонов со 110 тыс. км до 160 тыс. км, а также продлить межремонтный срок службы полувагонов с 2 до 3 лет.