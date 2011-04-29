«Борисполь» с 1 мая предоставит доступ к бесплатному Интернету

С 1 мая для пассажиров на территории аэропорта «Борисполь» сервис беспроводного доступа к сети Интернет будет предоставляться в режиме свободного пользования. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, на сегодня услугой доступа к сети Интернет можно воспользоваться во всех терминалах аэропорта.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт « Борисполь »является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Пассажиропоток за 2010 год в аэропорту «Борисполь» составил 6,7 млн. пассажиров.