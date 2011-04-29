В мае начнут работу детские железные дороги

Уже в начале мая украинские детские железные дороги начнут свою работу. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

В частности, 39-й сезон 1 мая откроет Донецкая детская железная дорога. Малая железная дорога в Донецке в мае будет работать в выходные, а в течение лета - с четверга по воскресенье.

В это же время, 1 мая торжественно откроется и Харьковская детская железная дорога «Малая Южная».

Детские железные Приднепровской магистрали заработают следующим образом: 1 мая - в Днепропетровске, 19 мая - в Запорожье.

Перед началом работы на Днепропетровской железной полностью заменили шпалы, отремонтировали и оснастили новыми двигателями подвижной состав, и озеленили территорию.

Что касается Юго-Западной железной дороги, то ее детская дорога в Киеве откроется после праздников, ориентировочно во 2-й декаде мая.