В мае начнут работу детские железные дороги
Уже в начале мая украинские детские железные дороги начнут свою работу. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
В частности, 39-й сезон 1 мая откроет Донецкая детская железная дорога. Малая железная дорога в Донецке в мае будет работать в выходные, а в течение лета - с четверга по воскресенье.
В это же время, 1 мая торжественно откроется и Харьковская детская железная дорога «Малая Южная».
Детские железные Приднепровской магистрали заработают следующим образом: 1 мая - в Днепропетровске, 19 мая - в Запорожье.
Перед началом работы на Днепропетровской железной полностью заменили шпалы, отремонтировали и оснастили новыми двигателями подвижной состав, и озеленили территорию.
Что касается Юго-Западной железной дороги, то ее детская дорога в Киеве откроется после праздников, ориентировочно во 2-й декаде мая.