Строительство Подольского моста в Киеве завершится к 2013 году - Азаров

Строительство Подольского моста в Киеве планируется завершить к 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня журналистам после совещания по развитию транспортных проектов в Киеве.

«Первую часть завершим к маю 2012 года, а полностью планируется завершить, в худшем случае, к началу 2013 года. То есть, по сути, за год-полтора собираемся завершить строительство», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сегодня правительство рассматривало перспективы строительства транспортных объектов в Киеве на ближайшие 5 лет, в частности, завершение работ по метрополитену, по основным транспортным развязкам и прочее. «То, что все эти планы реализуемы – у меня сомнений нет, мы беремся за то, что можно сделать, на что есть финансирование», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, строительство Подольского моста в Киеве начиналось в 2004 году, в ценах этого года его сметная стоимость составляла около 5,6 млрд. грн.