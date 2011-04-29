С 1 мая абонплата за фиксированный телефон вырастет на 10-25%

Министерство юстиции зарегистрировало (21 апреля т.г. под № 497/19235) решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №157 от 8 апреля 2011 г. «Об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги» (местную фиксированную телефонию), согласно которому с 1 мая абонплата вырастет на 10% для телефонов без повременной оплаты и на 25% - для телефонов с повременной оплатой.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Верховной Рады решении НКРС.

Как сообщал УНИАН, по данным НКРС «целью внесения изменений является приближение тарифов на услуги местной связи к уровню их себестоимости при условии сохранения доступности услуг для всех категорий пользователей».

Согласно решению, новые тарифы будут внедряться в два этапа на протяжении 2011 года.

С 1 мая 2011 года количество нетарифицированных минут «увеличивается в два раза и будет составлять 400 минут в счет абонентской платы» (необходимо при этом отметить, что с мая 2011 года НКРС оставляет один тарифный план для населения вместо четырех ныне существующих тарифных планов с различным числом нетарифицированных минут (200,400, 500 и 600 минут), и это «увеличение» относится к тарифному плану с 200 нетарифицированными минутами).

Одновременно с этим, с 1 мая 2011 года будет повышена абонентская плата, которая составит для населения и бюджетных учреждений городов и райцентров 24 грн. 78 коп. (рост на 10%) без повременной оплаты местных разговоров, и с повременной оплатой – 20 грн. 56 коп. (рост на 25%). Новая абонплата за местную телефонную связь для населения сел и поселков городского типа вырастет на 25% и составит 12 грн. 52 коп. без повременной оплаты и 10 грн. 96 коп. - с повременной (здесь и далее все тарифы указаны без НДС).

Такой же рост абонплаты установлен и для небюджетных организаций, которая составит с 1 мая 2011 года 37 грн. 19 коп. (рост на 10%) без повременной оплаты местных разговоров, и с повременной оплатой – 29 грн. 59 коп. (рост на 25%). Для сел и поселков новая абонплата вырастет на 25% - до 19 грн. 66 коп. без повременной оплаты и 17 грн. 22 коп. - с повременной (все тарифы указаны без НДС).

На втором этапе, с сентября 2011 года, количество нетарифицированных минут увеличивается до 600 минут. При этом, еще на 10% будет повышена абонентская плата для абонентов с повременной оплатой – для населения и бюджетных учреждений городов и райцентров она будет составлять 22 грн. 28 коп. (абонплата для абонентов без повременной оплаты не изменится), для абонентов сел и поселков - 13 грн. 52 коп. без повременной оплаты и 11 грн. 84 коп. - с повременной.

Еще на 10% вырастет и абонплата для небюджетных организаций, и составит для телефонов с повременной оплатой – 32 грн. 10 коп. Также на 10% вырастет новая абонплата за местную телефонную связь для небюджетных организаций сел и поселков городского типа, которая будет составлять 21 грн. 23 коп. без повременной оплаты и 18 грн. 60 коп. - с повременной.

При этом, как отмечается в сообщении НКРС, изменения в Предельные тарифы предусматривают существенное снижение платы за установку телефона для населения и предприятий, учреждений и организаций, а также за переключение основного телефона абонентов ведомственных АТС на АТС телефонной сети общего пользования.

Так тариф на установку для предприятий и учреждений с мая 2011 года будет составлять 250 грн. вместо 600 грн. сегодня, а для населения он снизится со 150 грн. до 100 грн.

Действующие Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, утвержденные решением НКРС №1491 от 28.04.2009 года, утратят свою силу с 1 мая 2011 года.

Справка УНИАН. Согласно ст. 62 Закона Украины «О телекоммуникациях», к общедоступным телекоммуникационным услугам принадлежат услуги: подключения конечного оборудования потребителя к телекоммуникационным сетям общего пользования (универсальный доступ); фиксированной телефонной связи в пределах зоны нумерации (местная телефонная связь); вызов служб экстренной помощи, услуги справочных служб и связи, с помощью таксофонов, за исключением услуг, которые предоставляются с использованием беспроводного доступа.