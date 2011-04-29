Горсовет Херсона решил взять 20 млн. грн. кредита на ремонт дорог

Городской совет Херсона разрешил КП «Дорожник» открыть в коммерческом финансовом учреждении кредитную линию на ремонт дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято 29 апреля на сессии горсовета Херсона.

Согласно решению, по результатам конкурса планируется определить банк, в котором будет открыт кредит на 20 млн. грн., срок кредита - 3 года. Средства будут взяты под залог имущества КП «Дорожник».

Ранее мэр Херсона Владимир САЛЬДО заявлял о намерениях властей привлечь до 30 млн. грн. внебюджетных средств на ремонт дорог в городе в 2011 г.