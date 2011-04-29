Белгород-Днестровский порт затоварен неразгруженным лесом

Проблемы по экспорту лесных грузов возникли в ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Об этом сообщил начальник главного управления экономики Одесской областной государственной администрации Олег Мурато, передает МОСТ-Одесса.

По его словам, сегодня проблему попытаются решить на встрее губернатора области с представителями морских портов, грузовладельцев, брокеров. "Если раньше возникали проблемные вопросы по импорту, то сейчас по экспорту - в частности по Белгород-Днестровскому морскому порту по экспорту леса", - отметил Олег Муратов.

"Я думаю, что этот вопрос будет решен. Нас абсолютно не устраивает ситуация, когда неделю пароход не может уйти, тем более, что это экспортный груз. А происходит это из-за того, что Служба карантина растений считает, что 5 суток нужно проводить экспертизу на наличие жучков в этом лесе. Видите, как мы беспокоимся, чтобы не экспортировать своих жучков за таможенную территорию Украины!" - добавил О. Муратов.