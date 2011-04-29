В Германии опаздывает каждый третий поезд

Каждый третий поезд дальнего следования в Германии приходит на станции не по расписанию, в связи с чем около 25% пассажиров не успевают сделать транзитную пересадку, пришли к выводу эксперты германского института информации для потребителей Stiftung Warentest.

Представители института проанализировали с июля 2010 года по конец февраля 2011 года не менее 1,3 млн. остановочных пунктов поездов на 20 железнодорожных вокзалах Германии. В итоге, специалисты пришли к выводу, что каждый третий поезд дальнего следования в Германии приходит на станции не по расписанию.

Прежде всего опаздывают составы, следующие в темное время суток, – 42%, а также скоростные поезда Eurocity и ICE – 34%, и Intercity – 29%. При этом в поездах пригородного и регионального значения процент опозданий меньше – 15%.

По словам экспертов, пассажирам во время поездки с пересадкой необходимо отводить на нее больше времени. В частности, на крупных вокзалах время на транзит должно составлять не менее 15 минут.

При этом для немцев опозданием поезда считается его задержка на 5 минут, передает "Транспорт сегодня".