В Польше при столкновении поезда с грузовиком погибли 2 человека, 25 пострадали

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком на севере Польши погибли 2 человека, еще 25 пострадали.

Грузовик, груженный кирпичами, въехал в шедший на полном ходу поезд. В результате столкновения поезд сошел с рельсов. Авария произошла на железнодорожном переезде в окрестностях г.Леборк.

Поезд следовал из южного польского г.Катовице в балтийский порт Гдыня, передает РБК со ссылкой на польский новостной телеканал TVN24