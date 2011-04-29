В Польше при столкновении поезда с грузовиком погибли 2 человека, 25 пострадали
19:20, 29 апреля 2011Транспорт/Связь
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При столкновении пассажирского поезда с грузовиком на севере Польши погибли 2 человека, еще 25 пострадали.
Грузовик, груженный кирпичами, въехал в шедший на полном ходу поезд. В результате столкновения поезд сошел с рельсов. Авария произошла на железнодорожном переезде в окрестностях г.Леборк.
Поезд следовал из южного польского г.Катовице в балтийский порт Гдыня, передает РБК со ссылкой на польский новостной телеканал TVN24
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