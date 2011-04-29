Правительство проведет реструктуризацию долгов государственного авиапрома

Кабинет Министров Украины создаст межведомственную рабочую группу по подготовке законопроекта по реструктуризации долгов и решению других финансовых проблем государственных авиастроительных предприятий.

Соответствующее поручение сделал первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ сегодня в ходе расширенного совещания по развитию отечественной авиационной промышленности, сообщает его пресс-служба.

«Мы можем и дальше насчитывать пени и штрафы на эти долги, но они их никогда не заплатят. Но мы больше не допустим, чтобы после списания старых долгов начали накапливаться новые. Если хоть кто-то из директоров начнет накапливать долги, пусть сразу пишет заявление об увольнении», - отметил первый вице-премьер.

Он поручил также создать при Минфине рабочую группу с привлечением банковских специалистов для доработки эффективных механизмов финансовой поддержки развития отечественного самолетостроения.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что только за счет государственного бюджета невозможно развить ни одной отрасли. «Нужны также частные инвестиции и банковский капитал», - отметил он.

В свою очередь глава ОАО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ отметил, что в основу проекта лягут уже существующие наработки. Он сообщил, что рабочая группа уже тщательно изучила опыт по функционированию этих финансовых механизмов в ряде стран - в Южной Корее, Бразилии, Китае, России, США и ЕС. В.БОГУСЛАЕВ подчеркнул, что во всех странах минимизированы затраты из госбюджета, и речь идет о поддержке, в первую очередь, продаж и послепродажного обслуживания.