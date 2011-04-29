«Автотехнология» производит автобусы на базе шасси Mercedes-Benz Sprinter

ЧП «Автотехнология» (г. Ривне) начало производство пассажирских автобусов А 209.50 на базе шасси Mercedes-Benz Sprinter 515.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор ЧП «Автотехнология» Анатолий ЯСКОВЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве в ходе презентации автобуса журналистам.

По его словам, новый автобус был создан компанией «Автотехнология» совместно с компанией «Атлант» (г. Киев), крупнейшим центром по продаже и сервисному обслуживанию коммерческих автомобилей Mercedes-Benz в Восточной Европе.

При этом он добавил, что идея производства автобуса на базе Mercedes-Benz Sprinter 515 возникла еще в 2007 году, но патент на производство был получен только в 2010 году.

А.ЯСКОВЕЦ отметил, что новый автобус прошел все сертификационные испытания и отвечает всем требованиям украинских стандартов.

Производственные мощности предприятия рассчитаны на производство до 50 автобусов в месяц.

На сегодняшний день новый автобус, вместимостью на 19 пассажирских мест, комплектуется сидениями и кондиционерами турецкого производства, системами отопления и вентиляции салона из Германии, а стекла и обивку салона поставляют украинские производители.