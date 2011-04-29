Харьковский аэропорт протестировали на прием болельщиков

На днях в Международном аэропорту "Харьков" состоялся пре-тест пропускной способности нового пассажирского терминала. Об этом сообщает "МОСТ-Харьков" со сссылкой на пресс-службу группы DCH, в управлении которой находится аэропорт.

Мероприятие прошло в рамках подготовки аэропорта к приему болельщиков Евро-2012, которые прибудут в «первую столицу» на матчи турнира в следующем году. В пре-тесте приняли участие 130 волонтеров Евро-2012 и 400 студентов харьковских вузов. Процесс длился полтора часа.

"За это время были полностью смоделированы ситуации вылета и прилета 3 международных рейсов, включая прохождение паспортного и таможенного контроля, а также контроля на авиабезопасность. При этом использовались только те организационные ресурсы аэропорта, которые будут задействованы под эту нагрузку при приеме пассажиров, а именно: 6 стоек регистрации, 4 канала проверки на авиабезопасность, 10 каналов паспортного контроля.

Для полного воспроизведения реальной ситуации, в которой будут находиться прибывающие из других государств болельщики Евро-2012, участники события прибыли на репетицию с багажом", - говорится в сообщении.

По оценкам организаторов мероприятия, пре-тест прошел успешно, хронометраж подтвердил готовность харьковского аэропорта к финальному тестированию, запланированному на 27 мая текущего года.