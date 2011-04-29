Предприятие, строящее метро в Донецке, уклонилось от уплаты налогов

Предприятие, строящее метрополитен в Донецке, нарушая законодательство, уклонилось от уплаты налогов на 4,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Донецкой области.

Согласно сообщению, работники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области в ходе проверки субъектов хозяйствования, которые задействованы в подготовке чемпионата Евро-2012, установили, что предприятие, которое осуществляло строительство метрополитена в Донецке, допустило значительные нарушения налоговой дисциплины.

По словам председателя ГНА в Донецкой области Игоря УСИКА, данное предприятие «фактически выполняло работы по строительству метрополитена собственными силами, но документы оформляли на выполнение субподрядных работ с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, завышая при этом стоимость выполненных работ».

Таким образом, директор этого предприятия в период с июня 2008 по ноябрь 2010 года уклонился от уплаты налогов на общую сумму 4,48 млн. грн., что в 5 тыс. раз превысило установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным размером средств, которые фактически не поступили в бюджет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК Украины - «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».