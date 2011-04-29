Кабмин вернется к идее создания ВИНК на базе самолетостроительных активов – Клюев

Кабинет министров Украины вернется к идее создания вертикально-интегрированной компании на базе государственных самолетостроительных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном совещании по развитию отечественной авиационной промышленности заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Должна заработать мощная вертикально-интегрированная компания, какую мы начинали создавать в 2006 году. К сожалению, мы тогда не успели довести это начинание до конца», - цитирует первого заместителя главы правительства его пресс-служба.

При этом А.КЛЮЕВ поручил ускорить подготовку документации для проведения безотлагательной корпоратизации государственных самолетостроительных активов.

«Вы должны корпоратизироваться, пройти акционирование. Создать нормальные условия для развития. В одиночку сегодня не выживет ни одно предприятие», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, в марте 2007 года Кабинет министров Украины, возглавляемый Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, создал Государственный авиастроительный концерн «Авиация Украины», ликвидировав Государственную самолетостроительную корпорацию «Национальное объединение «Антонов».

Изначально в состав концерна входило десять предприятий: ГП “Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова”, ГП “Киевский авиационный завод “Авиант”, ГП “Завод №410 гражданской авиации”, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, ГП НИИ “Буран”, ГП “Харьковское агрегатное конструкторское бюро”, ГП “Харьковский машиностроительный завод “ФЭД”, ГП “Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс” имени академика О.Г. Ивченко”, ГП “Новатор”, Казенное предприятие “Радиоизмеритель”.

Однако уже в октябре 2008 года правительство Юлии Тимошенко вывело из состава концерна 5 конструкторских предприятий и переименовало его в Государственный авиастроительный концерн «Антонов» в составе которого были оставлены ГП «Киевский авиационный завод «Авиант», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, АНТК им. Антонова и ГП «Завод 410 гражданской авиации».

В октябре 2010 г. в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов». СП будет заниматься вопросами координации деятельности предприятий концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в направлениях закупки комплектующих, производства, маркетинга и продаж, а также послепродажного обслуживания совместной продукции и создания новых модификаций самолетов «Антонов».

В марте 2011 года ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» заключили договор купли-продажи доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты», на базе которого после прохождения необходимых корпоративных процедур будет создано совместное российско-украинское предприятие «ОАК-Антонов».