На Привокзальной площади в Харькове открылся сезон фонтанов

Сегодня на Привокзальной площади Южного вокзала Харькова торжественно открылся сезон фонтанов.

Как сообщает "SQ", в церемонии открытия приняли участие Академический камерный хор им.В.Палкина Харьковской областной филармонии и хор Свято-Покровского монастыря (Харьков), которые исполнили духовную музыку. Концерт, в котором также приняли участие творческие коллективы Дворца железнодорожников, продлился около часа.

Фонтанный комплекс был введен в эксплуатацию на Привокзальной площади в 2002 году. По периметру площади расположены малые фонтаны. Со стороны ул. Красноармейской площадь замыкает кулиса фонтанов, образующих проход по дуге вдоль главного фонтана. Дорожки и площадки вымощены фигурной плиткой. Чаши фонтанов облицованы черным полированным гранитом.