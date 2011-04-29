Горсовет Херсона просит Кабмин ввести льготы для судостроительной отрасли
19:53, 29 апреля 2011Транспорт/Связь
0
Городской совет Херсона обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой предусмотреть льготы для предприятий судостроительной отрасли.
Соответствующее обращение к правительству горсовет принял на сессии 29 апреля.
Как сообщил мэр Херсона Владимир Сальдо, предлагая проект обращения на рассмотрение депутатов, в прошении к Кабмину речь идет об отмене ввозных пошлин на импортные товары, используемые для строительства судов, а также об отмене платы за землю для предприятий судостроительной отрасли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter