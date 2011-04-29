Горсовет Херсона просит Кабмин ввести льготы для судостроительной отрасли

Городской совет Херсона обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой предусмотреть льготы для предприятий судостроительной отрасли.

Соответствующее обращение к правительству горсовет принял на сессии 29 апреля.

Как сообщил мэр Херсона Владимир Сальдо, предлагая проект обращения на рассмотрение депутатов, в прошении к Кабмину речь идет об отмене ввозных пошлин на импортные товары, используемые для строительства судов, а также об отмене платы за землю для предприятий судостроительной отрасли.